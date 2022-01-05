Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Van'ın birçok ilçesine etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle,
Bahçesaray'da 8, Başkale'de 33, Çaldıran’da 9, Çatak'ta 26, Edremit’te 1, Erciş’te 3, Gürpınar’da 92, Muradiye’de 25, Özalp’ta 82 ve Tuşba ilçesinde 8 olmak üzere toplam 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Ulaşım Van
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