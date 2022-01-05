Van'ın birçok ilçesine etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle,

Bahçesaray'da 8, Başkale'de 33, Çaldıran’da 9, Çatak'ta 26, Edremit’te 1, Erciş’te 3, Gürpınar’da 92, Muradiye’de 25, Özalp’ta 82 ve Tuşba ilçesinde 8 olmak üzere toplam 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.