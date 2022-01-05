Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Şüpheli 1 kişinin sırt çantasında dedektör köpeği "İbre" ile arama yapan jandarma, 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde buldu.
1 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu Van
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