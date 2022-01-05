Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özalp ve Saray'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.
Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Van
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