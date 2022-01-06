İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale'deki bir araç ile evde yapılan aramada 16 koli içinde 200 av tüfeği ve 36 jelikan bidonda 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.