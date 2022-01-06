Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir kişinin üst aramasında poşete sarılı 10,5 gram preslenmiş toz esrar, Kilit-1 uygulama noktasında ise durdurulan bir şüphelide 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.