Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Batı Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir kişinin üst aramasında poşete sarılı 10,5 gram preslenmiş toz esrar, Kilit-1 uygulama noktasında ise durdurulan bir şüphelide 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz