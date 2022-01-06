Alpu ilçesi Bozan Mahallesi’nde bir çiftçinin tarım arazisinden traktörün arkasına bağlanan sulama makinesi çalındı.

İhbar üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada M.K.’nin 150 bin lira değerindeki sulama makinesini internet üzerinden Konya’daki bir çiftçiye sattığı tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konya’dan getirilen sulama makinesi ise sahibine teslim edildi.