Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir otelde arama yaptı. Yapılan aramada Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.