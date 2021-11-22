Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir otelde arama yaptı. Yapılan aramada Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Sınır Güvenliği Van
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