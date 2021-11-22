Kocaeli’nde, 45 yaşındaki Şenol Bayraktar iddiaya göre sabah işe gitmek için beklediği yerde halk otobüsünün durmaması üzerine gelen başka otobüsün şoförüne durumu şikayet etti.

Durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförüne hakaret etmesi üzerine Bayraktar, o kişinin babası olduğunu söyleyen sürücüyle tartıştıktan sonra araçtan indirildi.

Elmacık kemiğinde çatlak oluştu

Daha sonra başka bir halk otobüsüne binen Bayraktar, Dilovası'nda araçtan indiği sırada otobüs şoförü ile 4 kişi tarafından darbedildi.

Diğer yolcuların ayırdığı kavgada elmacık kemiğinde çatlak oluşan ve gözleri moraran Bayraktar, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

Darp raporu aldı

Bayraktar, yaptığı açıklamada, otobüsten inmek istediği sırada iki kişinin kafasına vurduğunu söyleyerek, "Sonra otobüs şoförü de vurmaya başladı, sonra beni indiren şoför geldi, bana vurmaya başladı. Elimle yüzümü kapattım, müdahale yapamadım çünkü 4-5 kişilerdi. Yolcular olmasaydı ne olurdu bilmiyorum" dedi.

Hastaneye gittiğini ve rapor aldığını anlatan Bayraktar, emniyette bu kişiler hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.