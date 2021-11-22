Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yangın: 11 köpek yavrusu telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de barakada çıkan yangında 11 köpek yavrusu telef oldu.
Düzce’nin merkez ilçesindeki, Emre Kocatepe'ye ait bahçede köpek kulübesi olarak kullanılan barakada elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangında 11 köpek yavrusu telef oldu.
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