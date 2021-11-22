Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinde yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvuruların tamamlandığı belirtildi.

VGM ortaöğrenim burs başvurusu açıklandı mı?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinde yapılan açıklamada "31.10.2021 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır." denidli.

VGM yükseköğretim burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğremim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM yükseköğretim bursu başvuruları KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirilmeye başlanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinde yapılan açıklamada "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu değerlendirme işlemleri başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinde yapılan açıklamada "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.