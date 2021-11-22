Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazasında iki bisikletli öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, O.G. yönetimindeki hafif ticari araç, kara yolu üzerinde, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen F.T.T. ve Y.E.'ye çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza yerinden kaçan O.G, jandarma ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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