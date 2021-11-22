Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de trafo merkezinde hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir trafo merkezine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, TEİAŞ'a ait trafo merkezine hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen B.P'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, demir kesme makası ve cıvata sökme anahtarı ile bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ve bakır kablolar ele geçirildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Cezaevinden yeni tahliye edildiği belirlenen B.P, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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