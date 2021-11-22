Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, TEİAŞ'a ait trafo merkezine hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen B.P'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, demir kesme makası ve cıvata sökme anahtarı ile bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ve bakır kablolar ele geçirildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cezaevinden yeni tahliye edildiği belirlenen B.P, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.