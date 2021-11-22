Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Eskişehir’in Orhangazi Mahallesi’nde, Ümit Ş. idaresindeki hafif ticari araç, çevre yolunda karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki Raziye Ersal'a çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Ersal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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