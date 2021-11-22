İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çalışan Gençlik Birimi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, çeşitli illerden İdlib'e giden Türk berberler 110 çocuğu tıraş etti.

Suriye Görevlisi İsmail Yılmaz, çeşitli faaliyetlerle yetimlerin yüzlerini güldürmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Sarmada ve Killi bölgelerinde yetimhanelerde kalan çocuklar için etkinlik yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Bölgede koronavirüs salgını nedeniyle berberler düşük kapasitede çalışıyor. Yetimlerimiz için bize gelen talep üzerine bir organizasyon yaptık. Şölen havasında geçen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.