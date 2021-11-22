Ağrı'dan Eleşkirt ilçesine doğru seyir eden 63 yaşındaki E.A.'nın kullandığı otomobil ile Elif Günakın'ın yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 aylık hamile olan Elif Günakın hayatını kaybetti.

Yaralanan E.A. ile 58 yaşındaki eşi M.A. ve 22 yaşındaki kızı A.A., Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolu daha sonra kontrollü olarak yeniden açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.