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Güncel
İHA 18.12.2023 09:27

Van’da 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van’da 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 11 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi. 

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