Batman'da Gazze için "Duygu duvarı" oluşturuldu

Gülistan Caddesi'ne platform üyeleri tarafından "Duygu duvarı" adı verilen pano yerleştirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ilişkin duygularını bu panoya yazdı.

Platform adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanı Abdürrahim Demirtaş, bu etkinlik ile insanların duygularını yansıtmasını istediklerini belirterek, etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Mehmet Latif Rüzgar, duygularını bu platforma yazdığını anlatarak, Filistinlilere yönelik saldırıların hiçbir zaman gündemden düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Emin Demiryol da etkinliği anlamlı bulduğunu ifade ederek, "İçimiz yanıyor. Bu platforma duygularımızı yazıyoruz." dedi.