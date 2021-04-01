Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 95 av tüfeği, 200 kurusıkı tabanca, 2 bin 249 tabanca gövdesi, 502 tabanca kapak takımı, 125 namlu tespit ve ayaklama mandalı, 125 yerine getiren yay, 125 yerine getiren yay kılavuzu, 125 namlu kilitleme parçası ve 208 bin 906 tıbbi ilaç ele geçirildi.