Karabağlar ilçesine bağlı Şentürk Mahallesi sakinlerinin "Minnoş" ismini verdiği kedinin, 45 gün kadar önce 4 yavrusu oldu.

Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin ve mahallelinin ilgilendiği kedinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında cep telefonuyla görüntüleri çekildi.

Görüntüler, Karabağlar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, "Anne kedi yavrularını doktorlara getirdi. Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren, görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını Sağlık İşleri Müdürlüğüne getirdi." ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşım, büyük ilgi gördü.

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavileri tamamlanan Minnoş ve yavrusunu, 15 yıl önce Türkiye'ye yerleşen ve aynı mahallede yaşayan Ukraynalı hayvansever Alina Yavuzer sahiplendi.

Alina Yavuzer, hayvanları çok sevdiğini, evinde Minnoş ve yavrusu dışında, muhabbet kuşu, su kaplumbağası ve 2 köpek beslediğini dile getirdi.

Yavuzer, "Minnoş yavrularını, tedavi olması için doktorlara götürmüş. Kedilerin durumunu görünce üzüldüm. Minnoş'un bu hareketi beni çok etkiledi. Pamuk ismini verdiğim yavrusuna bakma karara aldım. Minnoş da gelip yemeğini yiyip gidiyor. Kedileri çok seviyorum. Hayvanlara her zaman yardım etmeliyiz." dedi.

Bu arada, Minnoş'un diğer yavrularının da Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde bakımlarının yapılmasının ardından farklı kişilerce sahiplenildiği öğrenildi.