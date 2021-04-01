Kara yolunun Yalova Kavşağı Çağlayan mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 16 AAJ 305 plakalı yolcu otobüsü, 16 ALB 415 plakalı tır, 16 AHK 944 plakalı cip ve 16 R 4845 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ve muavin ile cipteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun tek yönü ulaşıma kapandı. Ekipler, kaza yapan araçların güzergahtan çekilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.