Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 6 gün önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Heyelan meydana gelen Akçakoca-Düzce kara yolunda, Karayolları ekiplerimiz tarafından servis yolu yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolundaki çalışmalar, drone ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermezken, İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.