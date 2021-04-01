Sevgi Yuvası anaokulu öğrencileri, İtfaiye Birimini ziyaret ederek, itfaiye aracı ve materyallerini inceledi.

Yangın alarmı çaldığında bir itfaiye görevlisinin kısa sürede nasıl giyindiğini ve yangına nasıl müdahalede bulunduğunu heyecanla izleyen öğrenciler, itfaiye erleri ile yangın merdivenine çıkıp tatbikat yaptı.

İtfaiye erleri, çocuklara ateşle oynamamaları gerektiğini belirtti.