Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kağızman'a bağlı Aydınkavak köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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