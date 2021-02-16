Belediyenin Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ve gönüllüler, sahilde biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları Ercan Karahan, Vedat İlli, Abdullah Ekinci, Kızılay Van Şubesi, İnsani Yardım Vakfı, Van Gölü Aktivistleri Derneği, belediye personeli, çocuklar ve gönüllülerin katıldığı etkinlikle sahilde toplanan tonlarca çöp, poşetlerle araçlara taşındı.

Başkan Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü çevrecilerle Van Gölü kıyılarında temizlik seferberliği başlattıklarını belirtti.

Yaptıkları etkinlikle çevre kirliliğine dikkat çekmek istediklerini anlatan Say, şunları kaydetti:

"Edremit Temiz' sloganımızı devam ettireceğiz. Bugün de yoğun bir katılımla bunu yapmaya çalıştık. Buradan Edremit'i, sahili ve Van Gölü'nün güzel kıyılarını kullanan herkese sesleniyorum. Çevremiz aynı zamanda doğal evimizdir, onu koruyalım. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirastır temiz bir çevre. Çevre olmazsa biz nefes alamayız. Nefesimiz için çevremizi koruyalım. İnşallah bu duyarlılığı da birlikte sürdüreceğiz. Bugün gönüllü olarak çalışmaya katılan herkese teşekkür ederim."