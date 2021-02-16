Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde alınan bilgiye göre L.T'nin (51) kullandığı 45 RA 8801 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 77 AK 839 plakalı otomobil, Gölmarmara-Salihli yolu üzerindeki Gerede mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin çağrısı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kamyonet sürücüsü, Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.