Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde alınan bilgiye göre L.T'nin (51) kullandığı 45 RA 8801 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 77 AK 839 plakalı otomobil, Gölmarmara-Salihli yolu üzerindeki Gerede mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin çağrısı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı kamyonet sürücüsü, Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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