Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 11 kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/KCK
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