Menteşe ilçesinde öğle saatlerine doğru şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak'taki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun dış cephe kaplaması yerinden koparak uçtu.

Üniversite lojmanlarının garaj kısmındaki bahçeye düşen malzemeler paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgeyi geçici süreliğine yaya trafiğine kapatarak, güvenlik şeridi çekti.

Karşıyaka Mahallesi'nde ise devrilen bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de Muğla il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden başlayacak kuvvetli rüzgarın, zamanla kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına olarak saatte 90 ila 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğini duyurdu.

Duyuruda, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.