Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü karlı dağlara yem bıraktı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, karlı dağlarda beslenme güçlüğü yaşanmaması için yaban hayvanlarına yem bıraktı.
Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Muhammed Ballı ve ailesi, Çelikhan ilçesi Mezar Dağı bölgesindeki yaban hayvanların yemlenmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda dağlara saman balyası, kuru ekmek, çeşitli bakliyat ve yeşillik götüren Ballı, kar yağışı nedeniyle yaban hayatının yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.
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