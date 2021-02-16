Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf Y. ile kuzeni Kemal Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Y. kuzenini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Kemal Y. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Yusuf Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.