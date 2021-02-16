Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te kuzeni tarafından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf Y. ile kuzeni Kemal Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Y. kuzenini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Kemal Y. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Yusuf Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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