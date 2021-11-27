Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van Erciş'e ilk kar düştü
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Erciş ilçesi Morgedik Mahallesine yılın ilk karı yağdı.
Van'da havaların soğumasıyla birlikte Erciş’e 40 km uzaklıktaki Morgedik Mahallesine yılın ilk karı yağdı.
Yağan kardan dolayı Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri yol açma çalışmasına başladı.
Etiketler: Kar Yağışı Van
Son Haberler
- 01:34
- 01:24
- 01:09
- 01:01
- 00:56
Sıradaki Haber
Erzurum'da iki katlı boş bina yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz