Bartın Valisi Sinan Güner, Kayabaşı köyünde faaliyette bulunan ve ilin ilk ari işletmesi olmaya aday 35 büyükbaş hayvan kapasiteli süt sığırı işletmesi hakkında işletme sahipleri Ahmet ve Osman Kağıtçı kardeşlerden bilgi aldı.

Hayvan sağlığının yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesinin önemli olduğunu ifade eden Güner, ilde ari işletme sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek işletme sahiplerine teşekkür etti.

Vali Güner'e, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez eşlik etti.

