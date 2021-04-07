Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin de desteğiyle yardım kampanyası başlattı.

Öğrenciler topladıkları yardımı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda kalan sivillere briket ev yaptırılması için bağışladı.

Okul müdürü Mehmet Ali Gümüş, birçok sosyal projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerinin Suriye'de yaşanan drama sessiz kalmadığını dile getiren Gümüş, "Sınır komşumuzda kardeşlerimiz soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Onlara hem giyecek hem de konaklamaları için yardım çalışması içerisine girdik. Çalışmaya başlarken acaba bir, iki ev olur mu diye düşünürken, çok şükür 6 briket ev yaptırdık." dedi.

Gümüş, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, onların özverili çalışmaları neticesinde bu hayra vesile olduklarını ifade etti.

Yardımların ulaşmasında emek veren İHH'ye da teşekkür eden Gümüş, bu hizmetlerin hiçbir zaman eksilmemesi temennisinde bulundu.

Gümüş, ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı kampanyası da başlattıklarını aktararak, hayırseverlerden destek beklediklerini kaydetti.