Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskipazar Ortaokulunun bazı personelinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, okulda bugünden itibaren 7 gün süreyle uzaktan eğitime geçildiği kaydedildi.