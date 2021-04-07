Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te Covid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki bir ortaokulda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskipazar Ortaokulunun bazı personelinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, okulda bugünden itibaren 7 gün süreyle uzaktan eğitime geçildiği kaydedildi.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim
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