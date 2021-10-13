Vali Gökmen Çiçek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile birlikte hayatlarını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin İscehisar ilçesi Çatağıl köyündeki ailelerini ziyaret etti.

Çiçek ve Temiz, daha sonra kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret etti.