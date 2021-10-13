Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vali Gökmen Çiçek, yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 5 öğrencinin ailelerini ziyaret etti.
Vali Gökmen Çiçek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile birlikte hayatlarını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin İscehisar ilçesi Çatağıl köyündeki ailelerini ziyaret etti.
Çiçek ve Temiz, daha sonra kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret etti.
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