Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Tatvan'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan Ö.E, F.B, B.S, E.A, S.K. ve İ.D, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık Bitlis
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