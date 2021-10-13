Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaptıkları koruma kontrol görevi sırasında bıldırcın sesi çıkaran manyetik cihaz kurulduğunu tespit etti.

Bir süre dinleme yapan ekipler, cihazların bulunduğu yere gelerek avcılık yapmaya çalışan 3 kişiye, toplam 5 bin 893 lira para cezası uyguladı.

Şube Müdürü Hasan Tezer, yaptığı açıklamada, ceza uygulananların belgeli avcı olduğunu ancak manyetik cihaz kurarak avlanmanın yasak olduğunu ifade etti.

Araziye kurulan manyetik cihazların bıldırcın kılavuzu sesi çıkardığını belirten Tezer, yasa dışı avlanan 2 hayvana ve manyetik ses çıkaran 2 cihaza da el konulduğunu söyledi.