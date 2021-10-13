Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolünde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi Antik Side mevkisinde durumlarından şüphelendikleri Ö.Ş. ve Ö.F.H'nin üzerlerinde arama yaptı.
Aramada üzerlerinde yaklaşık 10 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alndı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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