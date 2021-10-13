Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Kangal ilçesi Kocakurt köyünde "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Projesi" kapsamında 25 dönüm arazide patates hasadı programına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat programı sırasında Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler ile tarlada çalışan çocukları gören Ayhan, yeni ders yılı başlamasına rağmen eğitimlerinden geri kalan öğrenciler için Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'a tarlada, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'a da telefonla talimatlarda bulundu.

Okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çocuklara çadır sınıf veya taşımalı eğitim verilmesi konusunda direktiflerde bulunan Ayhan, çocukların eğitimden geri kalmamaları gerektiğini belirtti.

Vali Ayhan, hasadın yapıldığı tarlaya geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çadır kurulmasını, çadırın içinin sınıf ortamı şeklinde düzenlenmesini, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğretmen görevlendirilmesini istedi.

Mümkün olan durumlarda en yakın eğitim kurumuna taşıma yapılmasının talimatını veren Ayhan, tarım işçilerinin çocuk sayısının tespit edilmesini ve eğitim hayatından geri kalmamaları için gerekli önlemlerin alınmasını da istedi.

Hasat programına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Aksu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile çiftçiler katıldı.