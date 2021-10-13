Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kuruldu. 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu Üniversitesine devredilen fakültenin öğrencileri eğitimlerine ise Hacettepe Üniversitesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde devam etti.

Geçen yıl öğrencilerini bu iki üniversiteden devralan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi eğitim veren Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl ilk kez öğrencilerini fakültede ağırlamaya başladı.

Öğrencilerin eğitim almaya başlaması nedeniyle Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışı ve beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, törende, uzun bir aradan sonra öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tıp Fakültesi öğrencilerini ilk defa Kastamonu'da ve kampüste görmenin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Topal, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da Tıp Fakültesi 100 yıllık bir hayaldi. Çok şükür biz bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimizi burada görüyoruz. İlk olarak Hacettepe Üniversitesinde eğitim görmeye başlayan ve mezun olan, ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim görmeye başlayan ve halen 3'üncü, 4'üncü, 5'inci sınıf olarak devam eden öğrencilerimizin devamında 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerimiz nihayet Kastamonu'da. Bundan sonra bizlerle beraber olacaklar. Siz değerli öğrencilerimizin ailemize katılmasından dolayı sevinç ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başarılı olmanız, kaliteli ve nitelikli bir eğitim almanız adına kampüsümüzün ve Tıp Fakültemizin tüm imkanlarını sizlere sunuyoruz."

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Kastamonu'da sağlık alanında büyük bir atılımın gerçekleştiğini ifade eden Topal, "Alanında ihtisas sahibi uzman hocalarımız daha önce Kastamonu'da gerçekleştirilmemiş operasyonlara imza attılar, atmaya da devam ediyorlar. Sizden ricam, alanında bu kadar yetkin ve donanımlı hocalarınızdan en yüksek seviyede istifade etmeniz ve bayrağı devralmanızdır." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ise öğrencilerin Tıp Fakültesine önemli bir başarı göstererek geldiğini söyledi.

Türkiye ve dünyada hekim olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Ergül, "Nu mutlu bize ki artık Kastamonu'da geçen yıl itibarıyla ilk öğrencilerimizle çevrimiçi de olsa tanışma fırsatımız oldu. Ben de sizler gibi geçen yıl Sayın Rektörümüz ve dekanımızın teveccühü ile Kastamonu Tıp Fakültesine başladım. Yani eğitime beraber başladık. İnşallah birlikte eğitimimizi tamamlayacağız. Bu kutsal meslek de yolunuz açık olsun. Sağlıkla kalın." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler de hekimlik yapmanın tek yolunun mesleği sevmek olduğunu anlattı.

Mesleği sevmenin yolunun insanları sevmekten geçtiğini kaydeden Güler, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Öğrenci yemini ile devam eden program, müzik dinletisiyle son buldu.