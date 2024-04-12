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Güncel
İHA 12.04.2024 10:09

Vali Akkoyun, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla ildeki şehit yakınları, gaziler ve ailelerini ziyaret etti.

Vali Akkoyun, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Mardin Valisi Akkoyun, ilk ziyaretini 13 Mart Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Ahmet Elaldı'nın ailesine yaptı. Şehit Elaldı'nın ailesi ve yakınlarının Ramazan Bayramını tebrik eden Vali Akkoyun daha sonra Nur Mahallesinde bulunan 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı evinde ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Şehit yakınları, gazi ve ailelerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Vali Akkoyun, "Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Rabbim makamlarını âli eylesin. Bizler her zaman şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve ailelerinin hizmetindeyiz, emrindeyiz." dedi. 

Vali Akkoyun, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Ziyaretlerde Vali Akkoyun'a; 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcıları Muhammed Taha Canpolat ve Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen eşlik etti.

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