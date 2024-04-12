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Güncel
AA 12.04.2024 10:06

Bayram tatilinde Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Bayram tatilinde Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluştu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden Gölcük'e gelenler nedeniyle tabiat parkı yolunda araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle bazı araçlarını yol kenarlarına bırakıldığı ve ziyaretçilerin yollarına yürüyerek devam ettiği görüldü.

Tabiat parkına gelenler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.

Bayram tatilinde Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluştu

Sakarya'dan gelen Adnan Keskin, tabiat parkının bu kadar kalabalık olacağını beklemediklerini söyledi.

Gölcük'e daha önce de geldiklerini ancak böyle bir kalabalıkla karşılaşmadıklarını aktaran Keskin, "Yol uzun sürdü, kuyrukta bekledik. Sabrettik ve geldik" dedi.

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Bolu Ramazan Bayramı
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