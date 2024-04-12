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Güncel
İHA 12.04.2024 10:03

Kuşadası'na bayram tatilinde yerli turist akını

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bayram tatilinin başladığı cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.

Kuşadası'na bayram tatilinde yerli turist akını
[Fotograf: İHA]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'na, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu.

Hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kuşadası'na bayram tatilinde yerli turist akını

İlçe Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) alınan verilere göre kente, tatilin başladığı 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.

Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, otellerin de yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi. 

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