Türkiye’nin ilk ağaç müzesine bahar geldi

Sağlık Bakanlığına ait Termal Kaplıcaları İşletmesi’nde Atatürk tarafından yaptırılan Arboretum, ünlü Fransız mimar Henri Prost tarafından planlandı.



Arboretumun peyzajını ise başbahçıvan Pandelli Roketas yaptı. 125 bin metrekarelik ağaç müzesinde Türkiye ve dünyanın dört bir yanından getirilen toplam bin 817 ağaç yer alıyor. Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, kaplıcalara ait 3 bin 600 hektar alan içinde bin 80 hektar alanının hamamlar, havuzlar, otel ve restoranlardan oluştuğunu söyledi.



Kalan 2 bin 500 dönümün orman arazisi olduğunu ifade eden Öztamur, “Burasının ormanlık bir bölge olması biraz da Atatürk’ün sayesinde olmuş ve ilk ağaç müzesini burada kurdurmuş. İlk geldiği zaman burası daha çorak bir yermiş. Dolmabahçe Sarayı’nı bahçevanı Pandelli ustayı buraya davet ediyor, burada görevlendiriyor. Bunun üzerine birçok ülkeden de ağaçlar getirtiyor ve buraya ekim, çiçeklendirme çalışmaları yapıyor. Sera kurduruyor, serada burası için ihtiyaç olunan ağaçlar, çiçekler yetiştirilmeye başlanıyor. Şu anda da biz buradaki ağaçlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Kırılanları buduyoruz, yıprananları yeniliyoruz" dedi.



Öztamur, 717 tane yapraklı, bin 107 tane iğneli çeşit ağaçların arboretumda yer aldığını anlattı.