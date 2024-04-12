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Güncel
İHA 12.04.2024 09:52

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Trabzon'un Of ilçesinde seyir halindeki otomobil dakikalar içinde kül oldu.

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Dün gece saat 23.00 sıralarında Bölümlü Mahallesinde seyir halindeki Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamı alev aldı.

Otomobili durdurup oğluyla birlikte aşağı inen Öztürk, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri dakikalar içinde yanan otomobile son anda müdahale ederek facianın eşiğinden dönüldü.

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Trafoya ulaşmadan söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının, 2-3 metre yakında bulunan elektrik trafosuna sıçraması önlendi.

Yangında herhangi bir yaralanma olmadı. 

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