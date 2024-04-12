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Güncel
İHA 12.04.2024 10:06

Batman’da silahlı kavga: Seken kurşun kadına isabet etti

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yoldan geçerken seken kurşunun isabet ettiği bir kadın olduğu öğrenildi.

Batman’da silahlı kavga: Seken kurşun kadına isabet etti

Hürriyet Mahallesi Arı Caddesi üzerinde iki grup arasına tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga esnasında seken bir kurşun da yoldan geçen Müzeyyen K.'ye isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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