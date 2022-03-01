İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Hakkı Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda vaka artışlarının eğitim-öğretim döneminin başlaması ve mevsime bağlı kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzamasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Vaka artışlarına rağmen hastane servisi ve yoğun bakım doluluk oranlarında artış gözlemlenmediğini ifade eden Ataş, virüse yakalanan çoğu hastanın eksik aşılı olduğunu dile getirdi.

Kentte iki doz Kovid-19 aşısı olanların yüzde 80'in üzerinde olduğuna işaret eden Ataş, "Eksik aşılı olan kişilerin aşılarını bir an önce tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda il merkezimizde yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı ve şu anda tüm ilçelerimizde bu aşı yapılıyor." dedi.

Ataş, gelecek haftalarda vaka sayılarında düşüş beklediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde maske, mesafe ve aşı konusundaki hassasiyetimizi yeniden gündeme getirip toplumuzu bu noktada destek olmaya devam ediyorum. Vaka sayılarımız yüksek seyretmesine rağmen ölüm oranlarımızda bunun paralelinde bir artış gözlenmemektedir. Bunun sebebi de yüksek düzeydeki tam aşılı nüfusa sahip olmamızdan kaynaklanıyor." diye konuştu.