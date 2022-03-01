Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinde başlayan kar, tarihi kent meydanını beyaza bürüdü.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas
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