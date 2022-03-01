Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı Dağı eteklerinde karlar erimeye başladı
[Fotoğraf:AA]
Yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki karlar erimeye başladı.
Yılın yarısı karla kaplı olan 5 bin 137 metre rakımlı dağın eteklerindeki buzla kaplı sulak alanlar ise çözüldü.
Hava sıcaklığının 20 derece civarında ölçüldüğü bölgedeki doğa da eriyen kar sularının etkisiyle canlanmaya başladı.
Yöre halkı, Ağrı Dağı'ndaki karların erimesini "baharın gelişi" olarak yorumluyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ağrı
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