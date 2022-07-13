Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor.

Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerinin yapıldığı Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evleri tam kapasite doluluk oranına ulaştı.

Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların uzatıldığını, böylece hareketliliğin bayram sonrasına da yansıyacağını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

9 günlük tatil ile birlikte yerli turistin de akın ettiği bölgede, ayrıca uzun araç kuyrukları oluştu.

10 kilometreyi aşan kuyrukta dur-kalk nedeniyle çok sayıda araç da arızalandı. Birçok ziyaretçi araçlarını park edip, Uzungöl'e yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

"Araç kuyruğu milim milim ilerliyor"

Uzayan araç kuyruğunda saatlerce kaldıklarını belirten Serap Toköz, "Uzungöl'ü, çok merak ettik. İlk defa geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Fakat bu kadar araç kuyruğu olduğunu bilseydim, kesinlikle gelmek için bugünü tercih etmezdim. Arabayı aşağıda bırakmak zorunda kaldık. Araç kuyruğu milim milim ilerliyor. Daraldık, eşimle birlikte yürümeye karar verdik. Şimdi yürüyoruz. Baya bir yolumuz var ama umarım varacağız" diye konuştu.