Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de araç tarlaya devrildi: 1 ölü 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
35 GD 215 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Derinkuyu kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan 27 yaşındaki H.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan S.E, İ.E, S.E, ve H.P, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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